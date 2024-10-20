Маск розігруватиме у ключовій Пенсільванії $1 млн щодня до виборів

Мільярдер Ілон Маск, який підтримує Дональда Трампа, оголосив, що платитиме до 1 мільйона доларів на день випадковій людині, яка у ключовому штаті Пенсильванії підпише його петицію напередодні виборів 5 листопада.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.

Петиція суперкомітету Маска на підтримку Трампа просить підписантів підтримати свободу слова і право на носіння зброї. Петиція фактично заохочує виборців Трампа зареєструватися для голосування, щоб вони могли взяти участь у розіграші 1 мільйона доларів.

"Одна з проблем, з якою ми зіткнулися, полягає в тому, як нам донести до людей інформацію про цю петицію? Тому що старі засоби масової інформації не повідомляють про неї", – сказав Маск на суботньому заході на підтримку Трампа в Пенсильванії.

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"Ви знаєте, не всі є на Х. Тож я подумав, як ми можемо донести до людей інформацію про петицію? Ну, ця новина, я думаю, буде дуже популярною", – додав Маск.

Після свого оголошення Маск вручив чек у стилі лотереї першому переможцю свого конкурсу.

"Єдине, про що ми просимо за мільйон доларів, – це щоб ви були представником петиції", – сказав Маск.

Петиція не вимагає, щоб підписанти були республіканцями. Будь-який демократ, зареєстрований для голосування в Пенсільванії, також міг її підписати.

У четвер Маск розпочав агітаційні заходи за колишнього президента Трампа в Пенсільванії, націлившись на виборців, які не визначилися.

З липня Маск особисто пожертвував щонайменше 75 мільйонів доларів на підтримку переобрання Трампа.

У вересні Трамп сказав, що влаштує Маска в Білий дім у разі своєї перемоги.

На початку жовтня Трамп виступив на передвиборчому мітингу у місті Батлер, де у липні на нього було скоєно замах, на сцені його підтримав Ілон Маск.