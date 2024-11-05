СМИ: Илон Маск проведет ночь выборов в США с Трампом

Американский миллиардер Илон Маск проведет ночь выборов президента США, то есть ночь на 6 ноября, вместе с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Об этом The New York Times стало известно от трех источников, сообщает "Европейская правда".

Собеседники NYT говорят, что Маск планирует посетить резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида и будет в небольшом кругу людей, которые вместе с экс-президентом США будут наблюдать за результатами выборов.

Дональд Трамп организовал несколько вечеринок разного уровня эксклюзивности, в частности ужин для небольшого количества доноров в Мар-а-Лаго и еще меньшую вечеринку для тех, кто будет с ним в течение вечера.

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Заметим, в этом году Маск стал ключевым сторонником избирательной кампании Трампа, и в случае его победы он может получить роль в администрации.

Миллиардер, который является самым богатым человеком мира и владеет в частности соцсетью X (Twitter), в последние недели перед выборами организовал ежедневную "лотерею" на 1 миллион долларов в "шатком" штате Пенсильвания.