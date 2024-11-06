Трамп близький до перемоги у Джорджії, одному з ключових штатів

Дональд Трамп майже напевно забезпечив собі перемогу у Джорджії – одному зі штатів, де рейтингові показники його та Гарріс були близькими.

Як повідомляє "Європейська правда", американські медіа, які визначають переможця у штатах, підтверджують очікування перемоги Трампа.

Після підрахунку понад 90% голосів на президентських виборах Трамп має підтримку 51,1% виборців, Гарріс – 48,2%. Це дає дуже високу імовірність того, що у найближчі години Трампа оголосять переможцем у цьому штаті.

З 1996 року на виборах президента США у Джорджії перемагали кандидати від республіканської партії, тож цей штат тривалий час вважали "червоним". 2020-й рік приніс сенсацію – голоси виборників від Джорджії виграв Джо Байден, отримавши перевагу менше 12 тисяч голосів (49.47% у Байдена, 49.24% у Трампа).

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Зараз цей штат зараховували до переліку "ключових" – тих, де виборці не мають чіткої переваги одному з кандидатів і тих, що зрештою визначають переможця виборів президента.

Перемога у Джорджії ще не дає Трампу впевненості у обранні на посаду президента, оскільки підрахунок голосів у інших штатах триває. Зокрема, важливими є результати голосування у таких "хитких" штатах як Пенсильванія, Північна Кароліна, Мічиган, Вісконсин тощо, де результати виборів наразі не визначені, однак результати Трампа є доволі високими

5 листопада у США відбувся день голосування, зокрема вибори президента країни. Один з перших результатів – партія Трампа стала ближчою до контролю над Сенатом.

Крім того, Трамп забезпечив перемогу в Айові, зруйнувавши очікування сенсації у цьому штаті.

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