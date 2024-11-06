Трамп близок к победе в Джорджии, одном из ключевых штатов

Дональд Трамп почти наверняка обеспечил себе победу в Джорджии – одном из штатов, где рейтинговые показатели его и Харрис были близкими.

Как сообщает "Европейская правда", американские медиа, которые определяют победителя в штатах, подтверждают ожидания победы Трампа.

После подсчета более 90% голосов на президентских выборах Трамп имеет поддержку 51,1% избирателей, Харрис – 48,2%. Это дает очень высокую вероятность того, что в ближайшие часы Трампа объявят победителем в этом штате.

С 1996 года на выборах президента США в Джорджии побеждали кандидаты от республиканской партии, поэтому этот штат долгое время считали "красным". 2020-й год принес сенсацию – голоса выборщиков от Джорджии выиграл Джо Байден, получив преимущество менее 12 тысяч голосов (49.47% у Байдена, 49.24% у Трампа).

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Сейчас этот штат причисляли к перечню "ключевых" – тех, где избиратели не имеют четкого преимущества одному из кандидатов и тех, что в конечном итоге определяют победителя выборов президента.

Победа в Джорджии еще не дает Трампу уверенности в избрании на пост президента, поскольку подсчет голосов в других штатах продолжается. В частности, важны результаты голосования в таких "шатких" штатах как Пенсильвания, Северная Каролина, Мичиган, Висконсин и т.д., где результаты выборов пока не определены, однако результаты Трампа довольно высоки

5 ноября в США состоялся день голосования, в частности выборы президента страны. Один из первых результатов – партия Трампа стала ближе к контролю над Сенатом.

Кроме того, Трамп обеспечил победу в Айове, разрушив ожидания сенсации в этом штате.

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