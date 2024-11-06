Партія Трампа стала ближчою до контролю над Сенатом США

У американському штаті Західна Вірджинія республіканська партія отримала очікувану перемогу над конкурентами-демократами на сенатських виборах.

Як повідомляє "Європейська правда", це означає втрату демократами ще однієї посади у Сенаті.

Сенатором від Західної Вірджинії стане чинний губернатор штату, республіканець Джим Джастіс.

Зараз у Сенаті голоси розподілені як 51 на 49 на користь демократів. На виборах 2024 року переобирається третина складу Сенату, причому серед сенаторів, у яких завершився термін повноважень, більшість складають демократи.

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Передвиборчі прогнози давали високий шанс на зміну більшості на користь республіканців. Зміна партійності сенатора від Західної Вірджинії додатково підтверджує цей прогноз.

Досі від цього штату у Сенаті працював колишній губернатор-демократ Джо Манчін, який зараз пішов на пенсію. Штат вже тривалий час тому став "червоним", тобто прореспубліканським.

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