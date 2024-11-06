Партія Трампа стала ближчою до контролю над Сенатом США
У американському штаті Західна Вірджинія республіканська партія отримала очікувану перемогу над конкурентами-демократами на сенатських виборах.
Як повідомляє "Європейська правда", це означає втрату демократами ще однієї посади у Сенаті.
Сенатором від Західної Вірджинії стане чинний губернатор штату, республіканець Джим Джастіс.
Зараз у Сенаті голоси розподілені як 51 на 49 на користь демократів. На виборах 2024 року переобирається третина складу Сенату, причому серед сенаторів, у яких завершився термін повноважень, більшість складають демократи.
Передвиборчі прогнози давали високий шанс на зміну більшості на користь республіканців. Зміна партійності сенатора від Західної Вірджинії додатково підтверджує цей прогноз.
Досі від цього штату у Сенаті працював колишній губернатор-демократ Джо Манчін, який зараз пішов на пенсію. Штат вже тривалий час тому став "червоним", тобто прореспубліканським.
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