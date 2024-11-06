Трамп лідирує у ключовому штаті Пенсильванія

Кандидат у американські президенти від Республіканської партії Дональд Трамп має невелику перевагу на голосуванні у ключовому штаті Пенсильванія.

Як повідомляє "Європейська правда", наразі немає певності у перемозі Трампа у цьому штаті, але його лідерство утримується вже певний час.

Після підрахунку 77% голосів понад 51% проголосували за Трампа, 48% – за Гарріс. Американські медіа, які оголошують переможця у штатах, утримуються від прогнозів. Однак до ключового штату Пенсильванія прикута особлива увага, перемога у цьому штаті принесе кандидату 19 виборників (для перемоги потрібно 270) – це найбільша кількість виборників серед "хитких" штатів.

5 листопада у США відбувся день голосування, зокрема вибори президента країни. Один з перших результатів – партія Трампа стала ближчою до контролю над Сенатом.

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