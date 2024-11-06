Трамп лидирует в ключевом штате Пенсильвания
Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп имеет небольшое преимущество на голосовании в ключевом штате Пенсильвания.
Как сообщает "Европейская правда", пока нет уверенности в победе Трампа в этом штате, но его лидерство удерживается уже некоторое время.
После подсчета 77% голосов более 51% проголосовали за Трампа, 48% – за Харрис. Американские медиа, которые объявляют победителя в штатах, воздерживаются от прогнозов. Однако к ключевому штату Пенсильвания приковано особое внимание, победа в этом штате принесет кандидату 19 выборщиков (для победы нужно 270) – это наибольшее количество выборщиков среди "шатких" штатов.
5 ноября в США состоялся день голосования, в частности выборы президента страны. Один из первых результатов – партия Трампа стала ближе к контролю над Сенатом.
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