Трамп лидирует в ключевом штате Пенсильвания

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп имеет небольшое преимущество на голосовании в ключевом штате Пенсильвания.

Как сообщает "Европейская правда", пока нет уверенности в победе Трампа в этом штате, но его лидерство удерживается уже некоторое время.

После подсчета 77% голосов более 51% проголосовали за Трампа, 48% – за Харрис. Американские медиа, которые объявляют победителя в штатах, воздерживаются от прогнозов. Однако к ключевому штату Пенсильвания приковано особое внимание, победа в этом штате принесет кандидату 19 выборщиков (для победы нужно 270) – это наибольшее количество выборщиков среди "шатких" штатов.

5 ноября в США состоялся день голосования, в частности выборы президента страны. Один из первых результатов – партия Трампа стала ближе к контролю над Сенатом.

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