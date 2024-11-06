Politico: Результати Трампа вже кращі, ніж на той же час у 2020 році

Серед тих округів у США, з яких вже відомі майже повні результати, простежується тенденція до кращих показників республіканського кандидата Дональда Трампа, аніж на виборах 2020 року.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Серед понад 1300 округів, де за оцінками Associated Press пораховано щонайменш 95% голосів, Трамп згідно з аналізом Politico покращив свої результати відносно 2020 року у 92% з них. Середній показник змістився на користь Трампа трохи більш як на два пункти.

Хоча більшість із цих 1300 округів не входять до "хитких" штатів, у них все одно простежується перевага Трампа. Йдеться про переважно "традиційно республіканські" округи, і поки небагато прихильних до демократів округів, де перевага ймовірно буде за Гарріс.

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Водночас на позитив для Гарріс може вказувати те, що в округах штатів так званої "блакитної стіни" – Мічигану, Вісконсину і Пенсильванії – звідки надійшли майже повні дані у 95%, середнє зміщення на користь Трампа складає близько одного відсотка.

Проте в умовах незначного відриву між кандидатами це невтішна тенденція для Демократичної партії.

Вже стало відомо, що Трамп перемагає у "хиткому" штаті Північна Кароліна, близький до перемоги у Джорджії та перемагає в Айові, де після даних соцопитувань допускали сенсацію.