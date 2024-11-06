Politico: Результаты Трампа уже лучше, чем на то же время в 2020 году

Среди тех округов в США, из которых уже известны почти полные результаты, прослеживается тенденция к лучшим показателям республиканского кандидата Дональда Трампа, чем на выборах 2020 года.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Среди более 1300 округов, где по оценкам Associated Press посчитано не менее 95% голосов, Трамп согласно анализу Politico улучшил свои результаты относительно 2020 года в 92% из них. Средний показатель сместился в пользу Трампа чуть более чем на два пункта.

Хотя большинство из этих 1300 округов не входят в "шаткие" штаты, в них все равно прослеживается преимущество Трампа. Речь идет о преимущественно "традиционно республиканских" округах, и пока есть данные из немногих благосклонных к демократам округов, где преимущество вероятно будет за Харрис.

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В то же время на позитив для Харрис может указывать то, что в округах штатов так называемой "голубой стены" – Мичигана, Висконсина и Пенсильвании – откуда поступили почти полные данные в 95%, среднее смещение в пользу Трампа составляет около одного процента.

Однако в условиях незначительного отрыва между кандидатами это неутешительная тенденция для Демократической партии.

Уже стало известно, что Трамп побеждает в "шатком" штате Северная Каролина, близок к победе в Джорджии и побеждает в Айове, где после данных соцопросов допускали сенсацию.