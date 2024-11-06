Через програмний збій в одному із округів Пенсильванії голоси рахують вручну

Секретар штату Пенсильванія Ел Шмідт оголосив, що в окрузі Камбрія розпочали ручний підрахунок бюлетенів, які не вдалося відсканувати через збій програмного забезпечення на виборчій дільниці.

Про це пише CNN, передає "Європейська правда".

Шмідт пояснив, що ручний підрахунок зазвичай здійснюють дві людини з різних партій, працюючи разом. Тому, за його словами, процес відкритий для спостереження кандидатами та уповноваженими представниками.

Представники комісії округу зауважили, що виборчий час в окрузі Камбрія подовжили після збою, який завадив виборцям сканувати свої бюлетені.

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Головний виборчий представник округу Скотт Гант розповів журналістам, що збій був спричинений помилкою друку, і наразі нові бюлетені доставляються на виборчі дільниці.

Відтак, уже заповнені бюлетені, які не вдалося прочитати машиною, будуть підраховані вручну.

Тим часом, за даними Шмідта, щонайменше 41 округ вже почав надсилати неофіційні результати до департаменту штату.

Вже повернули 87% з майже 2,2 мільйона бюлетенів, надісланих поштою, очікується, що цей показник може зрости.

Також журналісти зауважили, що до ранку середи офіс Шмідта має отримати загальну кількість повернутих поштових бюлетенів, але ці дані не враховуватимуть бюлетені від військових та громадян за кордоном.

Шмідт зазначив, що кількість поштових голосів цього року менша, ніж у 2020 році.

"Це не відображає рівень інтересу до президентських чи інших виборів у Пенсильванії, а швидше показує, як люди вирішили голосувати", – підкреслив він.

Як писала "Європейська правда", кандидат у американські президенти від Республіканської партії Дональд Трамп має невелику перевагу на голосуванні у Пенсильванії.

Серед тих округів у США, з яких вже відомі майже повні результати, простежується тенденція до кращих показників республіканського кандидата Дональда Трампа, аніж на виборах 2020 року.