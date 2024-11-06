Из-за программного сбоя в одном из округов Пенсильвании голоса считают вручную

Секретарь штата Пенсильвания Эл Шмидт объявил, что в округе Камбрия начали ручной подсчет бюллетеней, которые не удалось отсканировать из-за сбоя программного обеспечения на избирательном участке.

Об этом пишет CNN, передает "Европейская правда".

Шмидт пояснил, что ручной подсчет обычно осуществляют два человека из разных партий, работая вместе. Поэтому, по его словам, процесс открыт для наблюдения кандидатами и уполномоченными представителями.

Представители комиссии округа отметили, что избирательное время в округе Камбрия продлили после сбоя, который помешал избирателям сканировать свои бюллетени.

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Главный избирательный представитель округа Скотт Гант рассказал журналистам, что сбой был вызван ошибкой печати, и сейчас новые бюллетени доставляются на избирательные участки.

Следовательно, уже заполненные бюллетени, которые не удалось прочитать машиной, будут подсчитаны вручную.

Между тем, по данным Шмидта, по меньшей мере 41 округ уже начал отправлять неофициальные результаты в департамент штата.

Уже вернули 87% из почти 2,2 миллиона бюллетеней, отправленных по почте, ожидается, что этот показатель может вырасти.

Также журналисты отметили, что к утру среды офис Шмидта должен получить общее количество возвращенных почтовых бюллетеней, но эти данные не будут учитывать бюллетени от военных и граждан за рубежом.

Шмидт отметил, что количество почтовых голосов в этом году меньше, чем в 2020 году.

"Это не отражает уровень интереса к президентским или другим выборам в Пенсильвании, а скорее показывает, как люди решили голосовать", – подчеркнул он.

Как писала "Европейская правда", кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп имеет небольшое преимущество на голосовании в Пенсильвании.

Среди тех округов в США, из которых уже известны почти полные результаты, прослеживается тенденция к лучшим показателям республиканского кандидата Дональда Трампа, чем на выборах 2020 года.