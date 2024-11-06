Прем'єр Швеції бачить ризики для підтримки України у перемозі Трампа

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон бачить ризики для подальшої підтримки України внаслідок перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Як повідомляє SVT, пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарях щодо результатів американських виборів.

Крістерссон зазначив, що привітав Трампа з перемогою, але не може не помічати тривожних тенденцій – гострої поляризації в американському суспільстві.

Також він додав, що бачить ризик посилення політики протекціонізму США після повернення Трампа до Білого дому, що буде мати відчутні наслідки для Швеції.

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"Ще один ризик – це зменшення зобов’язань перед Україною. Слід зазначити, що США зараз надає Україні найбільшу військову допомогу. Ми цінуємо це, ми вдячні за це і не сприймаємо це як щось належне. Ми зробимо усе можливе, щоб підкреслити наше прагнення зберегти трансатлантичні зобов’язання", – сказав Крістерссон.

Водночас шведський прем’єр додав, що не хоче поспішати з висновками.

"Ми тривалий час готувалися до різних сценаріїв, різного розвитку подій, і ми добре готові до цього", – зазначив Крістерссон.

Нещодавно стало відомо, що Трамп, якому американські ЗМІ вже віддали перемогу на президентських виборах, перемагає у четвертому "хиткому" штаті Вісконсині та забезпечує себе переможною кількістю голосів виборників.

Трампа вже привітали з перемогою лідери десятків європейських країн, керівництво ЄС та генсек НАТО.

Дивіться відеоблог та читайте свіжу статтю "ЄвроПравди" про вибори у США та їхні наслідки для України.