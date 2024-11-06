Премьер Швеции видит риски для поддержки Украины в победе Трампа

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон видит риски для дальнейшей поддержки Украины в результате победы Дональда Трампа на выборах в США.

Как сообщает SVT, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментариях о результатах американских выборов.

Кристерссон отметил, что поздравил Трампа с победой, но не может не замечать тревожных тенденций – острой поляризации в американском обществе.

Также он добавил, что видит риск усиления политики протекционизма США после возвращения Трампа в Белый дом, что будет иметь ощутимые последствия для Швеции.

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"Еще один риск – это уменьшение обязательств перед Украиной. Следует отметить, что США сейчас предоставляет Украине наибольшую военную помощь. Мы ценим это, мы благодарны за это и не воспринимаем это как нечто должное. Мы сделаем все возможное, чтобы подчеркнуть наше стремление сохранить трансатлантические обязательства", – сказал Кристерссон.

В то же время шведский премьер добавил, что не хочет спешить с выводами.

"Мы долгое время готовились к различным сценариям, различного развития событий, и мы хорошо готовы к этому", – отметил Кристерссон.

Недавно стало известно, что Трамп, которому американские СМИ уже отдали победу на президентских выборах, побеждает в четвертом колеблющемся штате Висконсин и обеспечивает себя победным количеством голосов выборщиков.

Трампа уже поздравили с победой лидеры десятков европейских стран, руководство ЕС и генсек НАТО.

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