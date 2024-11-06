На протестах у Сербії через обвал даху вокзалу затримали 9 осіб

Після протестів із заворушеннями у сербському місті Новий Сад через смертельний обвал даху вокзалу затримали дев’ять осіб.

Як повідомляє РТС, пише "Європейська правда", про це оголосили у прокуратурі.

Внаслідок вечірнього протесту із заворушеннями під мерією затримали дев’ять осіб, шістьом з них висувають звинувачення у застосуванні сили під час масового заходу.

Одну особу звинувачують у кримінальному завданні шкоди майну, нападі на держслужбовця під час виконання посадових обов’язків та створенні небезпеки для оточуючих.

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Президент Сербії Александар Вучич, який ввечері особисто приїхав у Новий Сад, оголосив, що державні органи докладуть усіх зусиль для притягнення до відповідальності винних у трагедії. Водночас він засудив дії радикальних протестувальників.

"Сьогодні ми спостерігали тут дещо, що не робить честі тим, хто це організував. Коли люди у сумі й жалобі, вони не будуть рвати прапор своєї країни і топтати його", – заявив Вучич.

Нагадаємо, ввечері 5 листопада у місті Новий Сад відбулась акція протесту на тлі загибелі 14 людей внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі.

Протестувальники, що зібрались на заклик парламентських опозиційних партій та громадських об'єднань, вимагали відставки прем'єр-міністра Сербії Мілоша Вучевича та мера Нового Саду Мілана Джурича і негайного арешту винних. У будівлю мерії почали кидатися фарбою, цеглою і піротехнікою; поліція відповіла сльозогінним газом.

Постраждав також офіс керівної Сербської прогресивної партії, біля нього порвали прапор Сербії.

У зв'язку з трагедією у відставку подав міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весіч.