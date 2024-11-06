На протестах в Сербии из-за обвала крыши вокзала задержали 9 человек

После протестов с беспорядками в сербском городе Новый Сад из-за смертельного обвала крыши вокзала задержали девять человек.

Как сообщает РТС, пишет "Европейская правда", об этом объявили в прокуратуре.

В результате вечернего протеста с беспорядками под мэрией задержали девять человек, шестерым из них предъявляют обвинения в применении силы во время массового мероприятия.

Одного человека обвиняют в уголовном нанесении ущерба имуществу, нападении на госслужащего при исполнении должностных обязанностей и создании опасности для окружающих.

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Президент Сербии Александар Вучич, который вечером лично приехал в Новый Сад, объявил, что государственные органы приложат все усилия для привлечения к ответственности виновных в трагедии. В то же время он осудил действия радикальных протестующих.

"Сегодня мы наблюдали здесь нечто, что не делает чести тем, кто это организовал. Когда люди в печали и трауре, они не будут рвать флаг своей страны и топтать его", – заявил Вучич.

Напомним, вечером 5 ноября в городе Новый Сад состоялась акция протеста на фоне гибели 14 человек в результате обвала навеса на железнодорожном вокзале.

Протестующие, собравшиеся на призыв парламентских оппозиционных партий и общественных объединений, требовали отставки премьер-министра Сербии Милоша Вучевича и мэра Нового Сада Милана Джурича и немедленного ареста виновных. В здание мэрии начали бросаться краской, кирпичами и пиротехникой; полиция ответила слезоточивым газом.

Пострадал также офис правящей Сербской прогрессивной партии, возле него порвали флаг Сербии.

В связи с трагедией в отставку подал министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич.