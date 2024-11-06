Уряд Німеччини погодив законопроєкт про добровільну військову службу

Уряд Німеччини в середу схвалив законопроєкт, який дозволить армії оцінювати готовність громадян, яким виповнилося 18 років, служити в Бундесвері.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Відповідно до пропозиції, всі чоловіки, яким виповнюється 18 років – а це приблизно 300 тисяч наступного року – повинні будуть заповнити цифрове опитування про свою зацікавленість у службі в армії.

Молоді жінки також отримають опитування, але не будуть зобов'язані на нього відповідати.

Реклама:

Тоді Бундесвер перебере відповіді, зробить відбір і запросить на збори. При цьому буде діяти принцип добровільності.

Війна в Україні викликала в Німеччині дебати про те, чи варто знову запроваджувати призов до армії, який було скасовано у 2011 році.

Наразі в Німеччині налічується 180 тисяч солдатів. Але цю кількість хочуть збільшити до 203 тисяч до 2031 року.

Також у Німеччині є 60 тисяч резервістів, і мета полягає в тому, щоб в кінцевому підсумку мати ще 200 тисяч резервістів, що дозволить Німеччині швидко розширити свої війська до приблизно 460 тисяч у разі війни.

Скасувавши строкову службу, Німеччина припинила реєстрацію 18-річних для проходження військової служби, залишивши країну без надійної бази даних про тих, кого можна було б призвати до армії.

У червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив пропозицію щодо нової добровільної військової служби після опозиції, яка виникла в уряді.

Перед цим Міністерство оборони Німеччини відмовилося повертати призов на військову службу для молоді.