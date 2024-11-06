Італія відправила до Албанії другу групу мігрантів після судових проблем з першою

У середу корабель італійських ВМС вирушив до Албанії з другою невеликою групою мігрантів, а Рим намагається врятувати суперечливий план обробки клопотань на притулок за кордоном після того, як перша спроба наштовхнулася на юридичні перешкоди.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Уряд прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні сподівається, що відправка мігрантів до охоронюваних таборів в Албанії замість того, щоб дозволити їм в'їхати в Італію, стане стримуючим фактором для інших, хто розглядає можливість небезпечного морського переходу до Європи.

Минулого місяця Італія відправила першу групу з 16 мігрантів до Албанії, але всіх їх повернули назад протягом декількох днів після того, як римський суд постановив, що їх не можна утримувати в балканській країні через занепокоєння з приводу їхнього правового статусу.

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Лише вісім мігрантів були відправлені до Албанії в середу, що свідчить про те, що уряд діяв обережно, перевіряючи, чи зможе він вийти з жовтневого глухого кута.

Перша група мігрантів прибула з Єгипту та Бангладеш, двох з 22 країн, які Італія класифікувала як безпечні, тобто уряд вважав, що вони можуть бути швидко репатрійовані.

Однак римські судді поставили це під сумнів, посилаючись на нещодавнє рішення Європейського суду, згідно з яким країна за межами ЄС не може бути визнана безпечною, якщо вся її територія не вважається вільною від небезпеки.

Як наслідок, всі особи, які перебували в Албанії, були перевезені до Італії, де їх помістили в центри прийому, що не охороняються.

Розлючений цим рішенням, кабінет Мелоні підвищив правовий статус свого списку безпечних країн, зробивши його законом, а не міністерським указом, вважаючи, що це означає, що судам буде важче оскаржити його законність.

Військові не повідомили, звідки прибула нова група шукачів притулку. Італійські газети припускали на вихідних, що уряд може зосередитися на тунісцях, оскільки їхня країна вважається більш стабільною, ніж багато інших.

Італія побудувала два центри прийому біженців в Албанії, що стало першою спробою країни Європейського Союзу перенаправити мігрантів до країни, яка не є членом ЄС.

Схема передбачає прийом біженців до спеціальних центрів утримання, які побудувала Італія в Албанії, щоб допомогти Риму стримати нелегальну міграцію.

Вона вже привернула увагу інших західних країн, які прагнуть стримати все більшу кількість мігрантів, що прибувають з Африки та Близького Сходу.

Правозахисні групи висловили занепокоєння тим, що Італія передає свої міжнародні зобов'язання на "аутсорсинг", але італійська прем'єрка Джорджія Мелоні відкидає цю критику.