Италия отправила в Албанию вторую группу мигрантов после судебных проблем с первой

В среду корабль итальянских ВМС отправился в Албанию со второй небольшой группой мигрантов, а Рим пытается спасти противоречивый план обработки ходатайств на убежище за рубежом после того, как первая попытка натолкнулась на юридические препятствия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Правительство премьер-министра Джорджии Мелони надеется, что отправка мигрантов в охраняемые лагеря в Албании вместо того, чтобы позволить им въехать в Италию, станет сдерживающим фактором для других, кто рассматривает возможность опасного морского перехода в Европу.

В прошлом месяце Италия отправила первую группу из 16 мигрантов в Албанию, но всех их вернули обратно в течение нескольких дней после того, как римский суд постановил, что их нельзя удерживать в балканской стране из-за беспокойства по поводу их правового статуса.

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Лишь восемь мигрантов были отправлены в Албанию в среду, что свидетельствует о том, что правительство действовало осторожно, проверяя, сможет ли оно выйти из октябрьского тупика.

Первая группа мигрантов прибыла из Египта и Бангладеш, двух из 22 стран, которые Италия классифицировала как безопасные, то есть правительство считало, что они могут быть быстро репатриированы.

Однако римские судьи поставили это под сомнение, ссылаясь на недавнее решение Европейского суда, согласно которому страна за пределами ЕС не может быть признана безопасной, если вся ее территория не считается свободной от опасности.

Как следствие, все лица, находившиеся в Албании, были перевезены в Италию, где их поместили в неохраняемые центры приема.

Разъяренный этим решением, кабинет Мелони повысил правовой статус своего списка безопасных стран, сделав его законом, а не министерским указом, полагая, что это означает, что судам будет труднее оспорить его законность.

Военные не сообщили, откуда прибыла новая группа искателей убежища. Итальянские газеты предполагали на выходных, что правительство может сосредоточиться на тунисцах, поскольку их страна считается более стабильной, чем многие другие.

Италия построила два центра приема беженцев в Албании, что стало первой попыткой страны Европейского Союза перенаправить мигрантов в страну, которая не является членом ЕС.

Схема предусматривает прием беженцев в специальные центры содержания, которые построила Италия в Албании, чтобы помочь Риму сдержать нелегальную миграцию.

Она уже привлекла внимание других западных стран, которые стремятся сдержать все большее количество мигрантов, прибывающих из Африки и Ближнего Востока.

Правозащитные группы выразили обеспокоенность тем, что Италия передает свои международные обязательства на "аутсорсинг", но итальянский премьер Джорджия Мелони отвергает эту критику.