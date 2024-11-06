Глава Минобороны Литвы признался, что проголосовал бы за Трампа, если бы мог

Литовский министр обороны Лауринас Кащюнас, комментируя результаты президентских выборов в США, заявил, что отдал бы голос за Дональда Трампа, если бы имел такое право.

Как сообщает "Европейская правда", слова Кащюнаса цитирует портал Delfi.

Глава Минобороны Литвы сказал журналистам, что "если бы был американцем, я бы точно проголосовал за Трампа, даже не сомневаюсь в этом".

Он объяснил свой выбор тем, что для Трампа главным стремлением является мир через концепцию Рональда Рейгана "мир через силу".

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"Что мы будем настолько сильны, что враг не будет пытаться нас беспокоить. Если мы договоримся с противником временно, то хорошо, если что-то будет нарушено, они получат по рукам", – отметил Кащюнас.

"Я вам напомню, что именно в его период российские силы в некоторых географических широтах значительно получили по рукам и сильно получили. Если сказано не делать этого, но сделали это – получите по рукам. Раньше они не получали по рукам", – добавил он.

Литовский министр также призвал Западную Европу не строить "моральную стену" против будущего президента США, как это произошло в 2016 году, в начале его первого срока.

"Думаю, вы очень хорошо помните те вещи, это ничем не помогло, это как раз немного усложнило тот старт, когда привыкли. Теперь мы лучше понимаем образ президента и естественно, что надо научиться с ним работать", – подытожил Кащюнас.

По прогнозам СМИ, Дональд Трамп уже получил достаточное количество голосов выборщиков для победы на президентских выборах в США.

Республиканца уже поздравил ряд мировых лидеров, в том числе и европейских. А Владимир Зеленский заявил, что ценит приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах.

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