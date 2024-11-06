У парламентах низки країн Європи вимагають міжнародного розслідування виборів у Грузії

Глави комітетів низки європейських парламентів оприлюднили спільну заяву, в якій закликають створити незалежну міжнародну слідчу комісію для розслідування порушень, скоєних до та під час парламентських виборів у Грузії.

Про заяву повідомили у пресслужбі парламенту Естонії, передає "Європейська правда".

Голови комітетів парламентів 18 країн та Європарламенту висловили жаль з приводу відступу Грузії від демократії, включаючи прийняття антиєвропейського законодавства, що обмежує простір для діяльності незалежних організацій громадянського суспільства та дотримання прав людини.

Вони також занепокоєні тим, що парламентські вибори, які відбулися в Грузії 26 жовтня, відзначилися безпрецедентною кількістю інцидентів та системних порушень, про які повідомляли міжнародні спостерігачі.

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Голови комітетів зазначають, що чесність виборів та дотримання верховенства права є невід'ємною частиною та основою європейських цінностей, яким Грузія як країна-кандидат на вступ до ЄС повинна продемонструвати свою відданість.

Парламентарі підкреслюють, що всі звинувачення у виборчих маніпуляціях, особливо щодо залякування виборців та підкупу виборців, повинні бути прозоро розслідувані.

Вони зазначають, що, оскільки ці звинувачення є настільки серйозними, лише незалежне міжнародне розслідування може розглянути та розслідувати ці вибори та всі порушення, про які повідомлялося у передвиборчий період та під час виборів.

Голови комітетів звернулися до грузинської влади з вимогою зробити протоколи голосування доступними і публічно прозорими, щоб кожен виборець міг перевірити, чи відповідає дійсності інформація про факт, час і місце його голосування.

Вони також вимагають скасування законодавства, яке підриває фундаментальні права і свободи грузинських громадян і організацій та суперечить цінностям і принципам, на яких ґрунтується ЄС.

Голови парламентських комітетів також закликають Європейський Союз і трансатлантичних союзників накласти санкції на посадових осіб і політичних лідерів, включаючи Бідзіну Іванішвілі, які несуть відповідальність за порушення виборчого процесу в Грузії.

Голови комітетів підтвердили, що вони і надалі підтримуватимуть грузинський народ та його європейський вибір. "Ми також продовжимо непохитно підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно встановлених кордонів", – заявили вони.

30 голів та членів комітетів Європейського парламенту та парламентів Австрії, Бельгії, Чехії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Молдови, Нідерландів, Польщі, Іспанії, Швеції та України підписали спільну заяву.

Нагадаємо, за оголошеним Центральною виборчою комісією Грузії результатом, партія влади "Грузинська мрія" перемогла на парламентських виборах 26 жовтня з 54% голосів.

Водночас міжнародні спостерігачі у попередній доповіді заявили про проблеми на виборах. Компанії, що проводили опозиційні екзитполи, висловили сумнів у правдивості офіційних результатів голосування.

Про те, чи це вже остаточна перемога партії влади "Грузинська мрія", читайте в статті Революція "на паузі": що відбувається у Грузії та чи мають протести шанси на успіх.