В парламентах ряда стран Европы требуют международного расследования выборов в Грузии

Главы комитетов ряда европейских парламентов обнародовали совместное заявление, в котором призывают создать независимую международную следственную комиссию для расследования нарушений, совершенных до и во время парламентских выборов в Грузии.

О заявлении сообщили в пресс-службе парламента Эстонии, передает "Европейская правда".

Председатели комитетов парламентов 18 стран и Европарламента выразили сожаление по поводу отступления Грузии от демократии, включая принятие антиевропейского законодательства, ограничивающего пространство для деятельности независимых организаций гражданского общества и соблюдения прав человека.

Они также обеспокоены тем, что парламентские выборы, которые состоялись в Грузии 26 октября, отметились беспрецедентным количеством инцидентов и системных нарушений, о которых сообщали международные наблюдатели.

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Председатели комитетов отмечают, что честность выборов и соблюдение верховенства права является неотъемлемой частью и основой европейских ценностей, которым Грузия как страна-кандидат на вступление в ЕС должна продемонстрировать свою приверженность.

Парламентарии подчеркивают, что все обвинения в избирательных манипуляциях, особенно в запугивании избирателей и подкупе избирателей, должны быть прозрачно расследованы. Они отмечают, что, поскольку эти обвинения настолько серьезны, только независимое международное расследование может рассмотреть и расследовать эти выборы и все нарушения, о которых сообщалось в предвыборный период и во время выборов.

Председатели комитетов обратились к грузинским властям с требованием сделать протоколы голосования доступными и публично прозрачными, чтобы каждый избиратель мог проверить, соответствует ли действительности информация о факте, времени и месте его голосования. Они также требуют отмены законодательства, которое подрывает фундаментальные права и свободы грузинских граждан и организаций и противоречит ценностям и принципам, на которых основывается ЕС.

Председатели парламентских комитетов также призывают Европейский Союз и трансатлантических союзников наложить санкции на должностных лиц и политических лидеров, включая Бидзину Иванишвили, которые несут ответственность за нарушение избирательного процесса в Грузии.

Председатели комитетов подтвердили, что они и в дальнейшем будут поддерживать грузинский народ и его европейский выбор. "Мы также продолжим непоколебимо поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно установленных границ", – заявили они.

30 председателей и членов комитетов Европейского парламента и парламентов Австрии, Бельгии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Молдовы, Нидерландов, Польши, Испании, Швеции и Украины подписали совместное заявление.

Напомним, по объявленному Центральной избирательной комиссией Грузии результатом, партия власти "Грузинская мечта" победила на парламентских выборах 26 октября с 54% голосов.

В то же время международные наблюдатели в предварительном докладе заявили о проблемах на выборах. Компании, проводившие оппозиционные экзитполы, выразили сомнение в правдивости официальных результатов голосования.

О том, это уже окончательная победа партии власти "Грузинская мечта", читайте в статье Революция "на паузе": что происходит в Грузии и имеют ли протесты шансы на успех.