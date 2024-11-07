AP: Трамп прийняв запрошення Байдена зустрітися у Білому домі

Дональд Трамп, яки перемагає на президентських виборах у США, прийняв запрошення чинного американського президента Джо Байдена зустрітися в Білому домі для обговорення передачі влади.

Про це пише Associated Press з посиланням на кампанію Трампа, передає "Європейська правда".

Як зазначило агентство, дата зустрічі ще не оголошена, але директор із комунікацій Дональда Трампа Стівен Ченг сказав, що це "відбудеться найближчим часом".

Він додав, що Трамп "дуже оцінив" вітальний дзвінок Байдена.

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Як відомо, раніше Байден зателефонував обраному президенту Трампу та привітав його з перемогою на виборах. Тоді ж чинний американський лідер запросив Трампа до Білого дому для обговорення перехідного періоду.

Перед тим Камала Гарріс також зателефонувала Трампу та привітала його з перемогою на виборах президента, чим визнала свою поразку.

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