AP: Трамп принял приглашение Байдена встретиться в Белом доме

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп принял приглашение действующего лидера США Джо Байдена встретиться в Белом доме для обсуждения передачи власти.

Об этом пишет Аѕѕосіатеԁ Press со ссылкой на кампанию Трампа, передает "Европейская правда".

Как отметило агентство, дата встречи еще не объявлена, но директор по коммуникациям Дональда Трампа Стивен Ченг сказал, что это "произойдет в ближайшее время".

Он добавил, что Трамп "очень оценил" приветственный звонок Байдена.

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Как известно, ранее Байден позвонил избранному президенту Трампу и поздравил его с победой на выборах. Тогда же действующий американский лидер пригласил Трампа в Белый дом для обсуждения переходного периода.

Перед тем Камала Харрис также позвонила Трампу и поздравила его с победой на выборах президента, чем признала свое поражение.

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