ЗМІ: Шольц призначить новим міністром фінансів свого ключового радника

Новим міністром фінансів Німеччини стане посадовець німецької канцелярії та заступник міністра фінансів Крістіана Ліндера – Йорг Кукіс, якого називають ключовим економічним радником канцлера Олафа Шольца.

Про це повідомляє Tagesschau, передає "Європейська правда".

Шольц напередодні вирішив звільнити Лінднера – лідера Вільної демократичної партії, яка входить до коаліції.

За інформацією німецьких ЗМІ, наступником міністра фінансів Лінднера стане Йорг Кукіс – економіст, який довгий час працював в інвестиційному банку Goldman Sachs.

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Фото: Tagesschau

До переходу в канцелярію у 2021 році він був державним секретарем у Федеральному міністерстві фінансів.

Як зазначено, Кукіса вважають важливим радником Шольца з економічних і фінансових питань.

Оголошуючи про звільнення міністра фінансів напередодні, Шольц звинуватив Лінднера в небажанні співпрацювати та оголосив про наміри ініціювати голосування за довіру своєму уряду в січні 2025 року.

Німецький віцеканцлер та міністр економіки Роберт Габек, коментуючи розпад урядової коаліції, назвав це "трагедією, якої можна було б уникнути".