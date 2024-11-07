Віцеканцлер Німеччини назвав "трагедією" розпад керівної коаліції
Німецький віцеканцлер та міністр економіки Роберт Габек, коментуючи розпад урядової коаліції, назвав це "трагедією, якої можна було б уникнути".
Заяву Габека наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".
Віцеканцлер розповів, шо останніми тижнями і днями у нього склалося враження, що міністр фінансів Крістіан Лінднер і Вільна демократична партія "шукали спосіб вийти з уряду".
"Це трагедія, і її можна було б уникнути сьогодні ввечері (заява Габека була зроблена у середу, 6 листопада. – Ред.)", – зазначив він.
Як писала "ЄвроПравда", останнім часом між партіями урядової коаліції Німеччини – вільними демократами, соціал-демократами та "зеленими" – поглибилась суперечка щодо багатьох питань, зокрема способів вирішення економічних проблем Німеччини.
Напередодні увечері канцлер Олаф Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера – лідера Вільної демократичної партії, яка входить до урядової коаліції.
Він звинуватив Лінднера в небажанні співпрацювати та оголосив про наміри ініціювати голосування за довіру своєму уряду в січні 2025 року.