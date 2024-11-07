СМИ: Шольц назначит новым министром финансов своего ключевого советника

Новым министром финансов Германии станет чиновник немецкой канцелярии и заместитель министра финансов Кристиана Линдера – Йорг Кукис, которого называют ключевым экономическим советником канцлера Олафа Шольца.

Об этом сообщает Tagesschau, передает "Европейская правда".

Шольц накануне решил уволить Кристиана Линднера – лидера Свободной демократической партии, которая входит в коалицию.

По информации немецких СМИ, преемником министра финансов Линднера станет Йорг Кукис – экономист, долгое время работавший в инвестиционном банке Goldman Sachs.

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Фото: Tagesschau

До перехода в канцелярию в 2021 году он был государственным секретарем в Федеральном министерстве финансов.

Как указано, Кукиса считают важным советником Шольца по экономическим и финансовым вопросам.

Объявляя об увольнении министра финансов накануне, Шольц обвинил Линднера в нежелании сотрудничать и объявил о намерениях инициировать голосование за доверие своему правительству в январе 2025 года.

Немецкий вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек, комментируя распад правительственной коалиции, назвал это "трагедией, которой можно было бы избежать".