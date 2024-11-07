Лідер найбільшої опозиційної сили Німеччини вимагає не відкладати вотум довіри уряду

У Німеччині лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц хоче, щоб голосування щодо вотуму довіри уряду Олафа Шольца відбулося вже наступного тижня, а не у січні, як розраховує канцлер.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Мерц заявив, що з вечора 6 листопада "світлофорна коаліція пішла у минуле", та висловив незгоду з намірами канцлера Шольца проводити голосування за довіру уряду у січні.

"Немає абсолютно ніяких причин чекати до січня для вотуму недовіри", – заявив Фрідріх Мерц.

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Він пропонує, щоб голосування відбулося вже на початку наступного тижня.

"Ми просто не можемо собі дозволити місяцями мати уряд без більшості", – додав лідер ХДС.

Він зазначив, що ініціює перемовини з Шольцом щодо цієї пропозиції, та висловив сподівання, що голосування щодо довіри уряду швидко запустить дострокові вибори.

Нагадаємо, керівна коаліція Німеччини, що сформувалася після виборів наприкінці 2021 року, остаточно "посипалася" ввечері 6 листопада після тривалого періоду суперечок довкола того, як вирішувати економічні проблеми.

Канцлер Олаф Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера – лідера Вільної демократичної партії, яка входить до коаліції, та оголосив про наміри ініціювати голосування за довіру своєму уряду в січні 2025 року.

Віцеканцлер та міністр економіки Роберт Габек, коментуючи розпад урядової коаліції, назвав це "трагедією, якої можна було б уникнути".

За цих умов Німеччині ще потрібно буде схвалити бюджет на наступний рік.