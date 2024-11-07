Лидер главной оппозиционной силы Германии требует не откладывать вотум доверия правительству

В Германии лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц хочет, чтобы голосование по вотуму доверия правительству Олафа Шольца состоялось уже на следующей неделе, а не в январе, как рассчитывает канцлер.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Мерц заявил, что с вечера 6 ноября "светофорная коалиция ушла в прошлое", и выразил несогласие с намерениями канцлера Шольца проводить голосование за доверие правительству в январе.

"Нет абсолютно никаких причин ждать до января для вотума недоверия", – заявил Фридрих Мерц.

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Он предлагает, чтобы голосование состоялось уже в начале следующей недели.

"Мы просто не можем себе позволить месяцами иметь правительство без большинства", – добавил лидер ХДС.

Он отметил, что инициирует переговоры с Шольцом по этому предложению, и выразил надежду, что голосование о доверии правительству быстро запустит досрочные выборы.

Напомним, правящая коалиция Германии, сформировавшаяся после выборов в конце 2021 года, окончательно "посыпалась" вечером 6 ноября после длительного периода споров вокруг того, как решать экономические проблемы.

Канцлер Олаф Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера – лидера Свободной демократической партии, которая входит в коалицию, и объявил о намерениях инициировать голосование за доверие своему правительству в январе 2025 года.

Вице-канцлер и министр экономики Роберт Габек, комментируя распад правительственной коалиции, назвал это "трагедией, которой можно было бы избежать".

В этих условиях Германии еще нужно будет принять бюджет на следующий год.