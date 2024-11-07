Зеленський розповів європейським лідерам про свою розмову з Трампом

Президент Володимир Зеленський розповів європейським лідерам про свою телефонну розмову з Дональдом Трампом, який перемагає на виборах президента США.

Про це йшлася під час виступу президента на саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті, повідомляє "Європейська правда".

Розмова Зеленського і Трампа відбулася в ніч проти четверга.

"Вчора я розмовляв з президентом Трампом, як і багато хто з вас. Це була хороша, продуктивна розмова. Звичайно, ми ще не можемо знати, якими будуть його конкретні дії. Але ми сподіваємося, що Америка стане сильнішою", – сказав він.

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Зеленський наголосив, що саме така Америка потрібна Європі.

"А сильна Європа – це те, що потрібно Америці. Це зв'язок між союзниками, який треба цінувати і який не можна втратити", додав він.

Напередодні, ще до оголошення офіційних результатів, Зеленський привітав Трампа із перемогою на виборах. Тоді він наголосив на тому, що Україна зацікавлена у розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом країнам.

Повідомляли, що двоє посадовців Білого дому розповіли виданню Politico про те, що адміністрація президента США Джо Байдена планує до дня інавгурації Трампа використати всі виділені на військову допомогу Україні кошти, які ще залишились.

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