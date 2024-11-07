Зеленский рассказал европейским лидерам о своем разговоре с Трампом

Президент Владимир Зеленский рассказал европейским лидерам о своем телефонном разговоре с Дональдом Трампом, который побеждает на выборах президента США.

Об этом шла речь во время выступления президента на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, сообщает "Европейская правда".

Разговор Зеленского и Трампа состоялся в ночь на четверг.

"Вчера я разговаривал с президентом Трампом, как и многие из вас. Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но мы надеемся, что Америка станет сильнее", – сказал он.

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Зеленский подчеркнул, что именно такая Америка нужна Европе.

"А сильная Европа – это то, что нужно Америке. Это связь между союзниками, которую надо ценить и которую нельзя потерять", добавил он.

Накануне, еще до объявления официальных результатов, Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах. Тогда он отметил, что Украина заинтересована в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим странам.

Сообщалось, что двое должностных лиц Белого дома рассказали изданию Politico о том, что администрация президента США Джо Байдена планирует ко дню инаугурации Трампа использовать все выделенные на военную помощь Украине средства, которые еще остались.

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