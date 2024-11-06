ЗМІ: У Байдена хочуть використати $6 млрд на зброю Україні до інавгурації Трампа

Адміністрація президента США Джо Байдена планує до дня інавгурації Дональда Трампа – 20 січня 2025 року – використати вивести за двері всі виділені на військову допомогу Україні кошти, які ще залишились.

Про це двоє посадовців Білого дому розповіли виданню Politico, пише "Європейська правда".

Наприкінці 2024 фінансового року, який завершився 30 вересня, в адміністрації США в розпорядженні лишилось понад 6 мільярдів доларів на надання Україні військової допомоги.

Зараз, за наведеними Politico даними, адміністрація Байдена має у своєму розпорядженні $4,3 млрд на надання зброї зі складів армії США, яка потім заміщується, і ще $2,1 млрд – на закупівлю озброєнь за контрактами з американськими оборонними компаніями.

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Нині Білий дім, за інформацією Politico, прагне використати ці кошти якомога швидше, аби в України було достатньо зброї для протидії російським наступальним діям – навіть якщо Трамп відмовиться продовжувати допомогу.

Співрозмовники Politico, однак, вказують, що на відправлення виділеної США зброї в Україну "зазвичай потрібні місяці", тому оголошені в найближчі тижні пакети навряд чи надійдуть у повному обсязі до кінця січня 2025-го, тоді як Трамп зможе призупинити відправлення зброї.

Іншою проблемою, кажуть джерела Politico, є відсутність достатньої кількості зброї на складах армії США. Її заміщення, яке й оплачується з виділених $6 млрд, може займати тривалий час.

У ході передвиборчої кампанії Трамп відкрито давав зрозуміти, що він припинить чи різко скоротить військову допомогу Україні, якщо переможе на виборах 5 листопада, а також відмовився заявити, що хоче, щоб Україна виграла війну.

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