В Германии предпринимателя посадили на семь лет за продажу станков производителю оружия из РФ

Высший земельный суд немецкого Штутгарта приговорил 56-летнего мужчину к семи годам заключения за продажу станков для производства снайперских винтовок российскому производителю оружия вопреки торговым ограничениям.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По решению суда, управляющий директор компании в Баден-Вюртемберге нарушил Закон о внешней торговле в нескольких случаях. Подсудимый не признал вины во время судебного процесса, который длился несколько месяцев.

По предварительной информации Федеральной прокуратуры, мужчина руководил компанией по производству и торговле современными станками и имел давние деловые отношения с российскими производителями оружия.

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Несмотря на то, что в 2014 году Европейский Союз ввел широкие торговые ограничения из-за аннексии Крыма Россией, весной 2015 года мужчина заключил контракты с российским производителем оружия на поставку в общей сложности шести станков. Поставка станков была скрыта, заявил суд.

В одном случае подержанные станки были ввезены в Россию через стороннюю компанию из Швейцарии. Другой станок был экспортирован через Литву. В каждом случае мужчина, как утверждается, обманывал власти относительно истинной цели и получателя станков.

"Станки, которые поставлял обвиняемый, были подержанными, но исправными и предназначались как так называемые товары двойного назначения для серийного производства высокоточных снайперских винтовок на территории России", – говорится в сообщении прокуратуры.

Сам подсудимый заработал на преступлениях 2,1 миллиона евро. Швейцарская холдинговая компания, которую контролировал 56-летний обвиняемый, участвовала в преступлениях и заработала около трех миллионов евро. Эта сумма была конфискована Высшим земельным судом, как и прибыль мужчины от незаконного бизнеса.

Управляющий директор был арестован в августе 2023 года на основании европейского ордера на арест. Он остается под стражей.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Недавно немецкие журналисты-расследователи установили, что несмотря на санкции, в 2023 году немецкие компании могли поставить в Россию более 300 грузов, которые могли быть использованы для производства деталей транспортных средств или боеприпасов.