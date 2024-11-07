Вільні демократи офіційно пішли з коаліційного уряду Німеччини
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у четвер, 7 листопада, офіційно відправив у відставку трьох міністрів, які представляли у федеральному уряді Німеччини Вільну демократичну партію.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба німецького президента.
Штайнмаєр вручив так звані свідоцтва про відставку міністру фінансів і лідеру вільних демократів Крістіану Лінднеру, міністру юстиції Марку Бушманну та міністерці освіти і наукових досліджень Беттіні Старк-Ватцингер.
Водночас федеральний президент затвердив призначення на посаду глави Мін’юсту Німеччини чинного міністра транспорту Фолькера Віссінга (який очолюватиме два міністерства).
Новим міністром фінансів ФРН став колишній заступник Лінднера та довірений радник Шольца – Йорг Кукіс.
Міністерство освіти та наукових досліджень має очолити чинний міністр сільського господарства Джем Оздемір, про що він заявив у себе в X (Twitter). Водночас поки офіційного призначення ще не відбулось.
Політична криза у Німеччині почалась 6 листопада, коли Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера та оголосив про наміри ініціювати голосування за довіру своєму уряду в січні 2025 року.
Після звільнення Лінднера та виходу міністрів від його Вільної демократичної партії з уряду кабінет Шольца втратив підтримку більшості у парламенті.
Шольц висловив сподівання, що його уряд меншості зможе продовжити роботу, а необхідні законопроєкти вдасться ухвалювати за підтримки ХДС/ХСС.
Деталі політичної кризи у Німеччині у статті: Німеччина йде до зміни влади: як розвалилася коаліція Олафа Шольца і що буде далі.