Вільні демократи офіційно пішли з коаліційного уряду Німеччини

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у четвер, 7 листопада, офіційно відправив у відставку трьох міністрів, які представляли у федеральному уряді Німеччини Вільну демократичну партію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба німецького президента.

Штайнмаєр вручив так звані свідоцтва про відставку міністру фінансів і лідеру вільних демократів Крістіану Лінднеру, міністру юстиції Марку Бушманну та міністерці освіти і наукових досліджень Беттіні Старк-Ватцингер.

Водночас федеральний президент затвердив призначення на посаду глави Мін’юсту Німеччини чинного міністра транспорту Фолькера Віссінга (який очолюватиме два міністерства).

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Новим міністром фінансів ФРН став колишній заступник Лінднера та довірений радник Шольца – Йорг Кукіс.

Міністерство освіти та наукових досліджень має очолити чинний міністр сільського господарства Джем Оздемір, про що він заявив у себе в X (Twitter). Водночас поки офіційного призначення ще не відбулось.

Політична криза у Німеччині почалась 6 листопада, коли Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера та оголосив про наміри ініціювати голосування за довіру своєму уряду в січні 2025 року.

Після звільнення Лінднера та виходу міністрів від його Вільної демократичної партії з уряду кабінет Шольца втратив підтримку більшості у парламенті.

Шольц висловив сподівання, що його уряд меншості зможе продовжити роботу, а необхідні законопроєкти вдасться ухвалювати за підтримки ХДС/ХСС.

Деталі політичної кризи у Німеччині у статті: Німеччина йде до зміни влади: як розвалилася коаліція Олафа Шольца і що буде далі.