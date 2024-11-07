Свободные демократы официально вышли из коалиционного правительства Германии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в четверг, 7 ноября, официально отправил в отставку трех министров, которые представляли в федеральном правительстве Германии Свободную демократическую партию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба немецкого президента.

Штайнмайер вручил так называемые свидетельства об отставке министру финансов и лидеру свободных демократов Кристиану Линднеру, министру юстиции Марку Бушманну и министру образования и научных исследований Беттине Старк-Ватцингер.

В то же время федеральный президент утвердил назначение на должность главы Минюста Германии действующего министра транспорта Фолькера Виссинга (который будет возглавлять два министерства).

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Новым министром финансов ФРГ стал бывший заместитель Линднера и доверенный советник Шольца – Йорг Кукис.

Министерство образования и научных исследований должен возглавить действующий министр сельского хозяйства Джем Оздемир, о чем он заявил у себя в X (Twitter). В то же время пока официального назначения еще не произошло.

Политический кризис в Германии начался 6 ноября, когда Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера и объявил о намерениях инициировать голосование за доверие своему правительству в январе 2025 года.

После увольнения Линднера и выхода министров от его Свободной демократической партии из правительства кабинет Шольца потерял поддержку большинства в парламенте.

Шольц выразил надежду, что его правительство меньшинства сможет продолжить работу, а необходимые законопроекты удастся принимать при поддержке ХДС/ХСС.

Детали политического кризиса в Германии в статье: Германия идет к смене власти: как развалилась коалиция Олафа Шольца и что будет дальше.