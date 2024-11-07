Зеленський: Вірю, що Трамп хоче швидкого закінчення війни, але воно означатиме втрати

Президент Володимир Зеленський вірить, що Дональд Трамп хоче швидкого закінчення війни, але воно може означати втрати для України.

Про це він сказав після саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський згадав про свої "хороші розмови" з Трампом, але, за його словами, вони повинні бути більш предметними і до цього потрібно готуватися двом сторонам як мінімум.

"Щодо швидкого завершення війни. Сьогодні я вірю, що президент Трамп дійсно хоче швидкого рішення. Хоче. Це не значить, що так вийде. Я тут без закидів, просто говорю, що ми дам де ми є, ми у війні з росіянами, і це найскладніший ворог цього століття", – зазначив він.

Реклама:

За словами Зеленського, треба до будь-якого рішення.

"Ми хочемо справедливого закінчення війни. Я впевнений, що швидке закінчення війни – це втрати", – зазначив він, але додав, що розмови про це – ще попереду.

"Одне зрозуміло, що він хоче закінчення. Але я вважаю, якщо це дуже швидко, закінчення заради закінчення – це втрати для України", – повторив президент.

За інформацією The Wall Street Journal, в оточенні Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.

Сам Зеленський, вітаючи напередодні Трампа з перемогою, сказав, що цінує його прихильність до підходу "мир через силу", і висловив переконання, що це може допомогти наблизити справедливий мир в Україні.