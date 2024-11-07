Зеленский: Верю, что Трамп хочет быстрого окончания войны, но оно будет означать потери
Президент Владимир Зеленский верит, что Дональд Трамп хочет быстрого окончания войны, но оно может означать потери для Украины.
Об этом он сказал после саммита Европейского политического сообщества в Будапеште, сообщает "Европейская правда".
Зеленский вспомнил о своих "хороших разговорах" с Трампом, но, по его словам, они должны быть более предметными и к этому нужно готовиться двум сторонам как минимум.
"Относительно быстрого завершения войны. Сегодня я верю, что президент Трамп действительно хочет быстрого решения. Хочет. Это не значит, что так получится. Я здесь без упреков, просто говорю, что мы дадим где мы есть, мы в войне с русскими, и это самый сложный враг этого века", – отметил он.
По словам Зеленского, надо к любому решению.
"Мы хотим справедливого окончания войны. Я уверен, что быстрое окончание войны – это потери", – отметил он, но добавил, что разговоры об этом – еще впереди.
"Одно понятно, что он хочет окончания. Но я считаю, если это очень быстро, окончание ради окончания – это потери для Украины", – повторил президент.
По информации The Wall Street Journal, в окружении Трампа по выполнению его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летний мораторий на принятие Украины в НАТО.
Сам Зеленский, поздравляя накануне Трампа с победой, сказал, что ценит его приверженность подходу "мир через силу", и выразил убеждение, что это может помочь приблизить справедливый мир в Украине.