Трамп "думає, що поговорить" з Путіним

Обраний президент США Дональд Трамп допустив, що може поговорити з Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю NBC News.

Трамп зазначив, що ще не говорив з Путіним після оголошення його перемоги на президентських виборах у США.

"Я думаю, що ми поговоримо", – сказав він.

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Чинний президент США Джо Байден не говорив з Путіним після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Своєю чергою Трампу з середи, коли було оголошено про його обрання президентом США, зателефонувала низка світових лідерів.

Нагадаємо, російське видання "Верстка" повідомило, що лідер Росії Владімір Путін неформально привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах. Зробив він це нібито "через знайомих".

Сам Путін нещодавно сказав, що "не вважає негожим" і самому зателефонувати Трампу.