Путін привітав Трампа з перемогою і готовий сам йому зателефонувати
Володар Кремля Владімір Путін стверджує, що готовий сам зателефонувати Дональду Трампу, який переміг на виборах президента США.
Про це він розповів на так званому "дискусійному клубі Валдай" у четвер, 7 листопада, повідомляє "Європейська правда".
Путін почав згадувати про різні зовнішньополітичні ідеї, які лунали від кампанії Трампа, зокрема і врегулювання, як він висловився, "української кризи", що "заслуговує на увагу, як мінімум".
"Користуючись нагодою, хочу привітати його (Трампа. – Ред._ з обранням на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Я вже казав, що ми будемо працювати з будь-яким главою держави, якому виявить довіру американський народ", – додав він.
На питання про те, чи буде говорити він із Трампом, росіянин Путін відповів, що "не вважаю негожим і зі свого боку йому зателефонувати".
"Просто не роблю цього, тому що керівники західних держав з якогось етапу ледь не кожен тиждень мені телефонували, а потім припинили. Ну, не хочуть, то й не треба", – вважає він.
Після уточнення про те, чи готові в Кремлі говорити з майбутнім президентом США, Путін відповів: "Готові, готові".
Нагадаємо, російське видання "Верстка" повідомило, що лідер Росії Владімір Путін неформально привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах. Зробив він це нібито "через знайомих".
Під час виборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв швидко завершити війну в Україні та пояснював, що йому це вдасться через "чудові стосунки" з Владіміром Путіним. Трамп говорив, що зв’яжеться для врегулювання війни з лідерами двох воюючих держав.
Володимир Зеленський провів розмову із Трампом після виборів у США та домовився із ним розвивати діалог.