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Трамп "думает, что поговорит" с Путиным

Новости — Четверг, 7 ноября 2024, 22:04 — Олег Павлюк

Избранный президент США Дональд Трамп допустил, что может поговорить с Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью NBC News.

Трамп отметил, что еще не говорил с Путиным после объявления его победы на президентских выборах в США.

"Я думаю, что мы поговорим", – сказал он.

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Действующий президент США Джо Байден не говорил с Путиным после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В свою очередь Трампу со среды, когда было объявлено о его избрании президентом США, позвонил ряд мировых лидеров.

Напомним, российское издание "Верстка" сообщило, что лидер России Владимир Путин неформально поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Сделал он это якобы "через знакомых".

Сам Путин недавно сказал, что "не считает зазорным" и самому позвонить Трампу.

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Трамп Путин
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