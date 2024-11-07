Лідер вільних демократів Німеччини розраховує знову потрапити в уряд

Очільник Вільної демократичної партії, яка вийшла зі складу федерального уряду Німеччини, Крістіан Лінднер заявив про наміри повернутись в уряд на посаду міністра фінансів, яку він обіймав донедавна.

Про це Лінднер сказав в етері ZDF, повідомляє "Європейська правда".

Глава німецьких вільних демократів стверджує, що канцлер Німеччини Олаф Шольц використав обрання Дональда Трампа в США, щоб чинити на нього тиск і змусити змінити свою позицію щодо боргового гальма під приводом допомоги Україні.

"Це була крайня вимога, яку мені висунули. І якщо я маю обирати між переконаннями та посадою, то я маю віддати перевагу переконанням", – каже він.

Реклама:

Говорячи про свої подальші плани, Лінднер сказав, що вважає за необхідне якомога швидше винести вотум недовіри чинному уряду, аби ініціювати дострокові вибори до Бундестагу. Він не заперечив, що хоче знову стати міністром фінансів.

"Це моя мета, тому що я балотуюся до наступного німецького Бундестагу. І моя мета – не опозиція, але, звичайно, я хочу продовжити свою роботу в наступному уряді", – додав він.

Політична криза у Німеччині почалась 6 листопада, коли Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера та оголосив про наміри ініціювати голосування за довіру своєму уряду в січні 2025 року.

Після звільнення Лінднера та виходу міністрів від його Вільної демократичної партії з уряду кабінет Шольца втратив підтримку більшості у парламенті.

Шольц висловив сподівання, що його уряд меншості зможе продовжити роботу, а необхідні законопроєкти вдасться ухвалювати за підтримки ХДС/ХСС.

Деталі політичної кризи у Німеччині у статті: Німеччина йде до зміни влади: як розвалилася коаліція Олафа Шольца і що буде далі.