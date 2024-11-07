Лидер свободных демократов Германии рассчитывает снова попасть в правительство

Глава Свободной демократической партии, которая вышла из состава федерального правительства Германии, Кристиан Линднер заявил о намерениях вернуться в правительство на должность министра финансов, которую он занимал до недавнего времени.

Об этом Линднер сказал в эфире ZDF, сообщает "Европейская правда".

Глава немецких свободных демократов утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц использовал избрание Дональда Трампа в США, чтобы оказать на него давление и заставить изменить свою позицию относительно долгового тормоза под предлогом помощи Украине.

"Это было крайнее требование, которое мне выдвинули. И если я должен выбирать между убеждениями и должностью, то я должен отдать предпочтение убеждениям", – говорит он.

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Говоря о своих дальнейших планах, Линднер сказал, что считает необходимым как можно скорее вынести вотум недоверия действующему правительству, чтобы инициировать досрочные выборы в Бундестаг. Он не отрицает, что хочет снова стать министром финансов.

"Это моя цель, потому что я баллотируюсь в следующий немецкий Бундестаг. И моя цель – не оппозиция, но, конечно, я хочу продолжить свою работу в следующем правительстве", – добавил он.

Политический кризис в Германии начался 6 ноября, когда Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера и объявил о намерениях инициировать голосование за доверие своему правительству в январе 2025 года.

После увольнения Линднера и выхода министров от его Свободной демократической партии из правительства кабинет Шольца потерял поддержку большинства в парламенте.

Шольц выразил надежду, что его правительство меньшинства сможет продолжить работу, а необходимые законопроекты удастся принимать при поддержке ХДС/ХСС.

Детали политического кризиса в Германии в статье: Германия идет к смене власти: как развалилась коалиция Олафа Шольца и что будет дальше.