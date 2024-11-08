Губернатор Каліфорнії заявив, що готовий протистояти політиці Трампа

Губернатор Каліфорнії і представник Демократичної партії Гевін Ньюсом заявив, що влада штату планує протистояти потенційним "незаконним діям" новообраного президента США Дональда Трампа.

Як передає "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).

Ньюсом заявив, що скликав законодавців на спеціальну сесію наступного місяця, "щоб захистити каліфорнійські цінності та фундаментальні права перед обличчям адміністрації Трампа".

За його словами, влада штату готова протистояти адміністрації Трампа з багатьох важливих питань.

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"Незалежно від того, чи йдеться про наші фундаментальні громадянські права, репродуктивну свободу або кліматичні дії – ми відмовляємося повернути час назад і дозволити атакувати наші цінності та закони", – додав Ньюсом.

Зауважимо, у Каліфорнії під час президентських виборів перемогу здобула демократка Камала Гарріс, отримавши 57,6% голосів, у той час, як Трамп – 39,8%.

Як відомо, одразу після програшу Камали Гарріс Трампу деякі демократи покладають відповідальність на президента Джо Байдена.

Напередодні повідомляли, що уродженець України, демократ Євген Віндман, брат-близнюк якого, Александр Віндман, був одним з ключових свідків у справі про імпічмент Дональда Трампа, виграв вибори до Палати представників у Вірджинії.

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