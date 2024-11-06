CNN: Частина демократів звинувачують Байдена у поразці Гарріс
Одразу після програшу Камали Гарріс Дональду Трампу деякі демократи покладають відповідальність на президента Джо Байдена.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.
Відповідальність за програш на Байдена покладають навіть у кампанії віцепрезидентки.
"Байден буде нести велику відповідальність за це. І, чесно кажучи, він повинен, – сказав телеканалу високопоставлений представник кампанії Гарріс.
Для багатьох вина Байдена за повернення Трампа до Білого дому сягає корінням у рішення балотуватися на другий термін, замість того, щоб виконати свою передвиборчу обіцянку 2020 року бути "перехідним" президентом і "мостом".
Якби Байден вирішив не балотуватися на наступні чотири роки в Білому домі, кажуть демократи, відбулися б серйозні демократичні праймеріз, на яких було б обрано наступного кандидата від партії, а разом з тим і час для цього кандидата на організацію та проведення власної кампанії.
Натомість рішення президента залишитися в перегонах, незважаючи на занепокоєння багатьох демократів, що призвело до того, що Байден був змушений вийти з перегонів лише за кілька місяців до дня виборів, не залишило Гарріс іншого вибору, окрім як вести незвично урізану кампанію.
Партія також так і не отримала можливості вирішити, нарікає посадовець, чи була віцепрезидентка насправді найсильнішим кандидатом, якого можна було б висунути проти Трампа.
Зрештою, кількамісячний спринт Гарріс до дня виборів був "кампанією Байдена з Гарріс на чолі списку. Це була кампанія Байдена з новими плакатами", – сказав посадовець.
Як повідомлялося, кандидатка у президента США Камала Гарріс готується зателефонувати Дональду Трампу, аби визнати свою поразку – дзвінок республіканцю планує і чинний президент Джо Байден.
Нагадаємо, Дональд Трамп йде до перемоги не тільки за кількістю голосів у колегії виборників, але й за кількістю виборців, які за нього проголосували.
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