Губернатор Калифорнии заявил, что готов противостоять политике Трампа

Губернатор Калифорнии и представитель Демократической партии Гэвин Ньюсом заявил, что власти штата планируют противостоять потенциальным "незаконным действиям" новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

Ньюсом заявил, что созвал законодателей на специальную сессию в следующем месяце, "чтобы защитить калифорнийские ценности и фундаментальные права перед лицом администрации Трампа".

По его словам, власти штата готовы противостоять администрации Трампа по многим важным вопросам.

Реклама:

"Независимо от того, идет ли речь о наших фундаментальных гражданских правах, репродуктивной свободе или климатических действиях – мы отказываемся повернуть время вспять и позволить атаковать наши ценности и законы", – добавил Ньюсом.

Заметим, в Калифорнии во время президентских выборов победу одержала демократка Камала Харрис, получив 57,6% голосов, в то время, как Трамп – 39,8%.

Как известно, сразу после проигрыша Камалы Харрис Трампу некоторые демократы возлагают ответственность на президента Джо Байдена.

Накануне сообщалось, что уроженец Украины, демократ Евгений Виндман, брат-близнец которого, Александр Виндман, был одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте Дональда Трампа, выиграл выборы в Палату представителей в Вирджинии.

Читайте подробную статью: Суперпобеда Трампа: самое главное о выборах в США и их последствиях для Украины.