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Дрон РФ поцілив у будинок, де живе посол Естонії в Києві

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Новини — П'ятниця, 8 листопада 2024, 13:45 — Христина Бондарєва

Внаслідок атаки російського дрона постраждала київська багатоповерхівка, в якій живе посол Естонії Аннелі Кольк.

Про це у п’ятницю повідомив у соцмережі Х (Twitter) міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, пише "Європейська правда".

Міністр розповів, що вчора вранці у будинок, де мешкає естонська дипломатка, влучив російський безпілотник. На щастя, вона не постраждала.

"Ніхто не буде в безпеці в Україні, поки Росія не припинить свою агресію. Україна потребує більшої протиповітряної оборони, щоб захистити своїх жителів. Ми не повинні до цього звикати", – написав глава естонської дипломатії.

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8 листопада розвідка Британії повідомила, що у жовтні Україну атакували близько 2 тисяч російських дронів.

Також стало відомо, що Україна отримає від естонської компанії тестові ракети ППО, які можуть збивати дрони.

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Естонія Війна з РФ
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