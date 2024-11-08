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Дрон РФ влетел в дом, где живет посол Эстонии в Киеве

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Новости — Пятница, 8 ноября 2024, 13:45 — Кристина Бондарева

В результате атаки российского дрона пострадала киевская многоэтажка, в которой живет посол Эстонии Аннели Кольк.

Об этом в пятницу сообщил в соцсети Х (Twitter) министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, пишет "Европейская правда".

Министр рассказал, что вчера утром в дом, где живет эстонский дипломат, попал российский беспилотник. К счастью, она не пострадала.

"Никто не будет в безопасности в Украине, пока Россия не прекратит свою агрессию. Украина нуждается в большей противовоздушной обороне, чтобы защитить своих жителей. Мы не должны к этому привыкать", – написал глава эстонской дипломатии.

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8 ноября разведка Британии сообщила, что в октябре Украину атаковали около 2 тысяч российских дронов.

Также стало известно, что Украина получит от эстонской компании тестовые ракеты ПВО, которые могут сбивать дроны.

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Эстония Война с РФ
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