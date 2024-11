Дрон РФ влетел в дом, где живет посол Эстонии в Киеве

В результате атаки российского дрона пострадала киевская многоэтажка, в которой живет посол Эстонии Аннели Кольк.

Об этом в пятницу сообщил в соцсети Х (Twitter) министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, пишет "Европейская правда".

Министр рассказал, что вчера утром в дом, где живет эстонский дипломат, попал российский беспилотник. К счастью, она не пострадала.

"Никто не будет в безопасности в Украине, пока Россия не прекратит свою агрессию. Украина нуждается в большей противовоздушной обороне, чтобы защитить своих жителей. Мы не должны к этому привыкать", – написал глава эстонской дипломатии.

Early yesterday, the building where #Estonian amb @AnnelyKolk lives in #Kyiv was hit by a Russian drone.

She was lucky not to be harmed.



No one is safe in #Ukraine until Russia stops its aggression. 🇺🇦needs more air defense to protect its residents.

We must not get used to this. pic.twitter.com/bUTz3c5AT6