Ердоган вважає, що з адміністрацією Трампа війну в Україні можна "легко завершити"

Війна РФ проти України може "легко закінчитися", якщо адміністрація США на чолі з Дональдом Трампом застосує підхід, орієнтований на вирішення проблеми, вважає турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

Слова турецького президента наводить агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Він спілкувався з журналістами під час польоту з Будапешта. Ердоган відзначив, що зусилля західних країн на чолі зі Сполученими Штатами, спрямовані на припинення війни в Україні, прискорять вирішення конфлікту.

"Ми можемо легко закінчити цю війну, якщо побачимо адміністрацію Трампа, яка підійде до питання з перспективою пошуку рішень. Більше діалогу, дипломатії, домовленостей відкриють двері до миру, а не зброї, бомб і конфліктів", – сказав Ердоган.

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Він також додав, що Туреччина планує й надалі зосереджуватись на пошуку мирного рішення.

"Ми – країна, якій вдалося зібрати обидві сторони за одним столом. Ми робили це багато разів і можемо зробити це знову. Ця війна повинна закінчитися зараз. Ми зосередили наші зусилля на досягненні миру і будемо продовжувати це робити", – заявив турецький президент

Підтримуючи територіальну цілісність України, засуджуючи вторгнення Росії та надаючи Києву військову підтримку, Туреччина також виступила проти західних санкцій проти Росії, з якою вона має важливі відносини у сфері оборони, енергетики та туризму.

З березня Туреччина закликає до припинення війни в Україні шляхом переговорів і пропонує виступити посередником.

Нагадаємо, після саміту Європейської політичної спільноти президент Володимир Зеленський заявив, що вірить, що Трамп хоче швидкого закінчення війни, але це може означати втрати для України.

Напередодні Трамп допустив, що може поговорити з Путіним, а російське видання "Верстка" повідомило, що Путін неформально привітав Трампа з перемогою на президентських виборах. Зробив він це нібито "через знайомих".

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