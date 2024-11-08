Президент Литви проти залучення в уряд політика, відомого антисемітськими заявами

Президент Литви Гітанас Науседа сказав, що не бачить можливостей для роботи глави партії "Зоря Німану" Ремігіюса Жемайтайтіса в новому уряді, оскільки це може створити проблеми у справі здійснення "активної та ефективної" зовнішньої політики.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

За словами Науседи, рішення Соціал-демократичної партії Литви запросити цю партію до керівної коаліції може бути зумовлене тим фактом, що вони хочуть заручитися більшістю, яка затвердить Гінтаутаса Палуцкаса на посаді прем'єр-міністра.

"Я вже висловив свою позицію щодо Жемайтайтіса, вона не змінюється, я не бачу можливостей для роботи Жемайтайтіса в уряді. Це не щось особисте, це набагато серйозніші речі, пов'язані з тим, що у нас буде багато проблем у справі здійснення активної та ефективної зовнішньої політики, якщо ми ухвалимо рішення, які з цим не можна поєднувати", – сказав Науседа.

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"Зорю Німану" запросили соцдеми, ніхто ззовні її не нав'язував. Я думаю, що цей вибір багато в чому обумовлений бажанням заручитися такою правлячою більшістю, яка затвердить Палуцкаса на посаді прем'єр-міністра. Щоб не було неприємних несподіванок", – сказав президент.

Він запевняє, що зараз триває боротьба за найкращі позиції під час переговорів у майбутній правлячій коаліції і сприймає те, що відбувається, як "шумовий фон". Однак глава країни акцентував, що якщо найближчими вихідними переговори не приведуть до бажаного результату, йому доведеться "втрутитися" в процес і намагатися узгодити позиції.

Науседа також сказав, що лідерка соціал-демократів Вілія Блінкявічюте нікуди не зникла.

"Пані Блінкявічюте насправді формує коаліцію, все в порядку. Вони ведуть переговори з колегами. Вона нікуди не зникла, з Блінкявічюте та іншими лідерами соцдемів ми підтримуємо зв'язок, я думаю, що важливо, щоб завершився процес, щоб було розставлено всі крапки, і ми могли б говорити не про те, хто й чого вимагає, а хто посідає позиції міністерств і починає роботу", – сказав Науседа.

Напередодні стало відомо, що партії "Зоря Німану" і Демократичний союз "В ім'я Литви" отримали запрошення від Соціал-демократичної партії Литви сформувати урядову коаліцію в новому Сеймі.

Перед жовтневими парламентськими виборами лідерка партії Вілія Блінкявічюте заявила, що партія не збирається працювати в коаліції з "Зорею Німану" через антисемітські висловлювання її лідера Жемайтайтіса.

Конституційний суд визнав, що Жемайтайтіс порушив присягу і грубо порушив Конституцію через ці заяви. Крім того, суд розглядає кримінальну справу, в якій політика звинувачують у публічному знущанні, неповазі до групи людей і розпалюванні ненависті до єврейського народу.

Жемайтайтіс відкидає звинувачення в антисемітизмі і стверджує, що у своїх постах у соціальних мережах він критикував ізраїльську державу, а не висловлював ненависть до єврейського народу.

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