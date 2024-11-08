Президент Литвы против привлечения в правительство политика, известного антисемитскими заявлениями

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что не видит возможностей для работы главы партии "Заря Немана" Ремигиюса Жемайтайтиса в новом правительстве, поскольку это может создать проблемы в деле осуществления "активной и эффективной" внешней политики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

По словам Науседы, решение Социал-демократической партии Литвы пригласить эту партию в правящую коалицию может быть обусловлено тем фактом, что они хотят заручиться большинством, которое утвердит Гинтаутаса Палуцкаса на посту премьер-министра.

"Я уже высказал свою позицию по Жемайтайтису, она не меняется, я не вижу возможностей для работы Жемайтайтиса в правительстве. Это не что-то личное, это гораздо более серьезные вещи, связанные с тем, что у нас будет много проблем в деле осуществления активной и эффективной внешней политики, если мы примем решения, которые с этим нельзя совмещать", – сказал Науседа.

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"Зарю Немана" пригласили соцдемы, никто извне ее не навязывал. Я думаю, что этот выбор во многом обусловлен желанием заручиться таким правящим большинством, которое утвердит Палуцкаса на посту премьер-министра. Чтобы не было неприятных неожиданностей", – сказал президент.

Он уверяет, что сейчас идет борьба за лучшие позиции во время переговоров в будущей правящей коалиции и воспринимает происходящее как "шумовой фон". Однако глава страны акцентировал, что если в ближайшие выходные переговоры не приведут к желаемому результату, ему придется "вмешаться" в процесс и пытаться согласовать позиции.

Науседа также сказал, что лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте никуда не исчезла.

"Госпожа Блинкявичюте на самом деле формирует коалицию, все в порядке. Они ведут переговоры с коллегами. Она никуда не исчезла, с Блинкявичюте и другими лидерами соцдемов мы поддерживаем связь, я думаю, что важно, чтобы завершился процесс, чтобы были расставлены все точки, и мы могли бы говорить не о том, кто и чего требует, а кто занимает позиции министерств и начинает работу", – сказал Науседа.

Накануне стало известно, что партии "Заря Немана" и Демократический союз "Во имя Литвы" получили приглашение от Социал-демократической партии Литвы сформировать правящую коалицию в новом Сейме.

Перед октябрьскими парламентскими выборами лидер партии Вилия Блинкявичюте заявила, что партия не собирается работать в коалиции с "Зарей Немана" из-за антисемитских высказываний ее лидера Жемайтайтиса.

Конституционный суд признал, что Жемайтайтис нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию из-за этих заявлений. Кроме того, суд рассматривает уголовное дело, в котором политика обвиняют в публичном издевательстве, неуважении к группе людей и разжигании ненависти к еврейскому народу.

Жемайтайтис отвергает обвинения в антисемитизме и утверждает, что в своих постах в социальных сетях он критиковал израильское государство, а не выражал ненависть к еврейскому народу.

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