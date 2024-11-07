Переможці виборів у Литві запросили в коаліцію дві партії

Партії "Зоря Німану" і Демократичний союз "В ім'я Литви" отримали запрошення від Соціал-демократичної партії Литви сформувати правлячу коаліцію в новому Сеймі.

Це підтвердили лідери партій Ремігіюс Жемайтайтіс і Саулюс Скверняліс у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Така коаліція матиме 86 місць у Сеймі зі 141.

За словами Жемайтайтіса, коаліційна угода має бути узгоджена до суботи. За його словами, основними цілями "Зорі Німану" будуть перегляд податкової реформи, зупинка реформ охорони здоров'я та освіти, скорочення дефіциту бюджету на наступний рік і проведення енергетичного аудиту.

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Скверняліс повідомив, що правління Демократичного союзу "В ім'я Литви" розгляне запрошення приєднатися до коаліції в п'ятницю.

Соціал-демократична партія проводить засідання партійної ради в суботу, щоб затвердити склад коаліції.

Соціал-демократи отримали 52 місця в новому Сеймі і формують правлячу коаліцію. Окрім двох запрошених партій, партія також провела переговори з Союзом фермерів і зелених та Ліберальним рухом.

Раніше в четвер Гінтаутас Палуцкас, кандидат у прем'єр-міністри від соціал-демократів, підтвердив журналістам, що партія вирішила, кого запросити до правлячої більшості, але відмовився назвати потенційних партнерів.

Перед жовтневими парламентськими виборами лідерка партії Вілія Блінкявічюте заявила, що партія не збирається працювати в коаліції з "Зорею Німану" через антисемітські висловлювання її лідера Жемайтайтіса.

Конституційний суд визнав, що Жемайтайтіс порушив присягу і грубо порушив Конституцію через ці заяви. Крім того, суд розглядає кримінальну справу, в якій політика звинувачують у публічному знущанні, неповазі до групи людей і розпалюванні ненависті до єврейського народу.

Жемайтайтіс відкидає звинувачення в антисемітизмі і стверджує, що в своїх постах у соціальних мережах він критикував ізраїльську державу, а не висловлював ненависть до єврейського народу.

Детальніше читайте у статті: Вільнюс обирає крен вліво: чи вплине зміна влади у Литві на підтримку України.